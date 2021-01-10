Эрдоган отказался от WhatsApp 

Президент Турции принял такое решение из-за изменения политики конфиденциальности мессенджера, передаёт Bloomberg.

Из-за проблем с безопасностью администрация страны переведёт свои группы в WhatsApp в турецкое приложение BiP. Офис Реджепа Тайипа Эрдогана также призвал журналистов перейти на этот мессенджер. Всего за последние сутки к приложению присоединились около миллиона новых пользователей из Турции.

Ранее пользователей WhatsApp обязали делиться информацией с социальной сетью Facebook, которая владеет контрольным пакетом акций мессенджера. В Facebook утверждают, что это необходимо для анализа привычек и вкусов пользователей.