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Москва

Эрдоган отказался от WhatsApp 

Говорит Москва 1 час назад
Эрдоган отказался от WhatsApp
Фото: Reuters
Президент Турции принял такое решение из-за изменения политики конфиденциальности мессенджера, передаёт Bloomberg.
Из-за проблем с безопасностью администрация страны переведёт свои группы в WhatsApp в турецкое приложение BiP. Офис Реджепа Тайипа Эрдогана также призвал журналистов перейти на этот мессенджер. Всего за последние сутки к приложению присоединились около миллиона новых пользователей из Турции.
Дуров назвал Telegram серьезной проблемой для Facebook
Ранее пользователей WhatsApp обязали делиться информацией с социальной сетью Facebook, которая владеет контрольным пакетом акций мессенджера. В Facebook утверждают, что это необходимо для анализа привычек и вкусов пользователей.
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