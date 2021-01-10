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Москва

Компания «Лубныгаз» считает экс-депутата Рады Мосийчука причастным к взрыву на газопроводе 

ТАСС 7 минут назад
Компания "Лубныгаз" просит правоохранительные органы Украины проверить бывшего депутата Верховной рады Игоря Мосийчука на причастность к взрыву, который произошел в субботу на магистральном газопроводе "Уренгой — Помары — Ужгород" в Полтавской области.

"Мосийчук на странице в Facebook первым сообщил о том, что взрыв — целенаправленная диверсия, и обвинил в этом своего оппонента предприятие "Лубныгаз", которое Мосийчук пытается захватить уже не первый год. Эти неправдивые обвинения прозвучали намного раньше, чем собственник газопровода "Укртрансгаз" или Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям проинформировали о самом факте аварии, не говоря уже о ее причине", — говорится в заявлении компании.

На Украине не исключили диверсию при взрыве на газопроводе
В компании напомнили, что Мосейчук имеет судимость за терроризм и провел в тюрьме более трех лет. В "Лубныгазе" также утверждают, что группа Мосейчука с июля 2017 года пытается провести рейдерский захват предприятия.

"Мосейчук осуществляет давление на "Лубныгаз", применяя откровенную ложь и угрозы", — подчеркивается в заявлении.

Экс-депутат в свою очередь опроверг эти обвинения. По его мнению, в субботу "в поле под Лубнами действительно имела место диверсия".

"Под "покровительством" АО "Лубныгаз" прошла несанкционированная врезка в магистраль для хищения газа и газоконденсата с целью дальнейшей продажи на незаконных заправках", — написал Мосейчук в Telegram-канале.

Мощный взрыв вблизи Лубен Полтавской области произошел в субботу. По предварительным данным, его причиной стала разгерметизация на газопроводе. Жертв и пострадавших нет. В компании "Оператор газотранспортной системы Украины" заверили, что взрыв на участке магистрального газопровода, по которому газ из России поступает в Европу, не повлиял на транзит топлива.
Видео дня. Взрыв газопровода на Украине
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В мире , Видео , Верховная Рада
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