"Мосийчук на странице в Facebook первым сообщил о том, что взрыв — целенаправленная диверсия, и обвинил в этом своего оппонента предприятие "Лубныгаз", которое Мосийчук пытается захватить уже не первый год. Эти неправдивые обвинения прозвучали намного раньше, чем собственник газопровода "Укртрансгаз" или Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям проинформировали о самом факте аварии, не говоря уже о ее причине", — говорится в заявлении компании.

В компании напомнили, что Мосейчук имеет судимость за терроризм и провел в тюрьме более трех лет. В "Лубныгазе" также утверждают, что группа Мосейчука с июля 2017 года пытается провести рейдерский захват предприятия.

"Мосейчук осуществляет давление на "Лубныгаз", применяя откровенную ложь и угрозы", — подчеркивается в заявлении.

Экс-депутат в свою очередь опроверг эти обвинения. По его мнению, в субботу "в поле под Лубнами действительно имела место диверсия".

"Под "покровительством" АО "Лубныгаз" прошла несанкционированная врезка в магистраль для хищения газа и газоконденсата с целью дальнейшей продажи на незаконных заправках", — написал Мосейчук в Telegram-канале.

Мощный взрыв вблизи Лубен Полтавской области произошел в субботу. По предварительным данным, его причиной стала разгерметизация на газопроводе. Жертв и пострадавших нет. В компании "Оператор газотранспортной системы Украины" заверили, что взрыв на участке магистрального газопровода, по которому газ из России поступает в Европу, не повлиял на транзит топлива.