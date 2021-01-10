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Москва

Лукашенко считает, что интеграция России и Белоруссии должна быть более тесной 

ТАСС и ещё 2 2 часа назад
Россия и Белоруссия должны расширять интеграционные процессы по всем направлениям. Такое мнение высказал президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия-1".

"Нам надо [интегрироваться] в экономике, в людях и так далее. Абсолютно ничему не препятствовать. Тем более [к] России нам надо, наоборот, ближе быть, и тогда и политические вопросы пойдут. А когда люди видят, что мы телепаемся тридцать лет на одном месте в строительстве Союзного государства, они резонно задают вопрос: а почему?" — сказал он.

По его словам, несмотря на то, что ни у Белоруссии, ни у России нет более тесных отношений с другими странами, чем друг с другом, имеются и существенные недостатки в отношениях. Лукашенко указал на необходимость создания равных условий для людей и субъектов хозяйствования в рамках Союзного государства.

"Это прописано во всех документах и в договоре. Если будут равные условия, мы можем значительно и быстро продвинуться. Но пока нет равных условий, и это большой-большой недостаток в нашем союзном строительстве", — отметил он.

У Лукашенко нет друзей кроме Путина
Кроме того, Лукашенко заявил, что цена на российский газ для Белоруссии "могла бы быть более справедливой". Однако глава белорусского государства отметил, что не намерен инициировать обсуждение этого вопроса с президентом России.
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В мире , Видео , Александр Лукашенко
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