Россия и Белоруссия должны расширять интеграционные процессы по всем направлениям. Такое мнение высказал президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале " Россия-1 ".

"Нам надо [интегрироваться] в экономике, в людях и так далее. Абсолютно ничему не препятствовать. Тем более [к] России нам надо, наоборот, ближе быть, и тогда и политические вопросы пойдут. А когда люди видят, что мы телепаемся тридцать лет на одном месте в строительстве Союзного государства, они резонно задают вопрос: а почему?" — сказал он.

По его словам, несмотря на то, что ни у Белоруссии, ни у России нет более тесных отношений с другими странами, чем друг с другом, имеются и существенные недостатки в отношениях. Лукашенко указал на необходимость создания равных условий для людей и субъектов хозяйствования в рамках Союзного государства.

"Это прописано во всех документах и в договоре. Если будут равные условия, мы можем значительно и быстро продвинуться. Но пока нет равных условий, и это большой-большой недостаток в нашем союзном строительстве", — отметил он.

Кроме того, Лукашенко заявил, что цена на российский газ для Белоруссии "могла бы быть более справедливой". Однако глава белорусского государства отметил, что не намерен инициировать обсуждение этого вопроса с президентом России.