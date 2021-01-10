В штате Калифорния произошли столкновения между сторонниками и противниками действующего главы Белого дома Дональда Трампа

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, в районе набережной в Сан-Диего началось шествие сторонников президента США, однако вскоре появились их противники, в том числе антифашистские группы, после чего между ними начались столкновения.

Местные правоохранители объявили демонстрацию сторонников Трампа незаконной из-за актов насилия и предприняли действия, чтобы развести в разные стороны противоборствующие группы.

В настоящее время ситуация в Сан-Диего стабилизировалась. Информация о пострадавших и задержанных пока не сообщается.