«Эти люди не пытались угнать или взорвать самолет. Они просто разговаривали между собою, это была частная беседа. Они выражали поддержку Дональду Трампу. В Америку возвращается глобализм, который превратит мир в диктатуру еще более преступную, чем нацизм и коммунизм, » — написал американский пользователь Twitter, выложив ролик из зоны ожидания аэропорта.