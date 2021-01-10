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Москва

Американских пассажиров высадили с рейса за разговоры в поддержку Дональда Трампа 

ТК «Звезда» 29 минут назад
Несколько граждан США, являвшихся пассажирами рейса авиакомпании Delta Airlines, заставили покинуть борт в связи с тем, что они слишком четко выражали свою позицию и обсуждали происходящие в стране политические события, при этом их симпатии были на стороне президента страны Дональда Трампа.
Экипаж принял решение совершить экстренную посадку и высадить «предателей» в ближайшем аэропорту, поскольку те выражали противоположную точку зрения от сторонников Джозефа Байдена.

«Эти люди не пытались угнать или взорвать самолет. Они просто разговаривали между собою, это была частная беседа. Они выражали поддержку Дональду Трампу. В Америку возвращается глобализм, который превратит мир в диктатуру еще более преступную, чем нацизм и коммунизм, » — написал американский пользователь Twitter, выложив ролик из зоны ожидания аэропорта.

Сообщение о случившемся на борту Delta Airlines быстро разлетелось по соцсети, и глубоко удивленные пользователи сразу начали призывать к бойкоту авиакомпании, которая нарушила законные права граждан США на свободу слова. Ситуация, доведенная до абсурда, искренне поразила пользователей Twitter, которые недоумевают, как такое могло произойти в их стране.
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В мире , Видео , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Delta Air Lines , США
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