Некоторые мировые государства изменили степень серьезности антикоронавирусных мер на фоне продолжающейся пандемии. Решения были приняты в соответствии с текущей международной инфекционной обстановкой.

Так, с 10 января на Кубе вводится обязательное прохождение ПРЦ-тестирования за 72 часа до вылета. Аналогичное правило стало необходимым и в Великобритании : также за 72 часа каждый прибывающий в страну на любом транспорте должен предоставить результаты, причем даже если они отрицательные, туристы из стран с ухудшенной эпидемиологической обстановкой будут соблюдать карантин.

Недельную изоляцию пройдут и прибывшие в Грецию — ранее срок исчислялся тремя днями. Шри-Ланка, в свою очередь, готовится принимать «посетителей» с отрицательными ПРЦ-тестами с 21 января. Однако туристов обяжут не покидать заведомо определенные для пребывания зоны.

Гавайи также планируют вскоре возобновить туристическое сообщение: введенная в декабре 2020 года обязательная двухнедельная изоляция для прибывших может стать необязательной для путешественников с отрицательным результатом теста на коронавирус, сделанного не позднее, чем за 72 часа до прибытия. Посетить остров Кауаи можно будет после трехдневной изоляции на одном из соседних.

Таиланд, как одна из главных туристических стран, от послаблений на данный момент отказался. Однако местные власти могут рассмотреть вариант отмены двухнедельного карантина для туристов, привитых вакциной от коронавируса. Аналогичные меры будут рассмотрены в том числе и в Сингапуре. Об этом сообщает РИА Новости