Украина планировала высадку десанта в Крыму 

Власти Украины рассматривали вариант проведения десантной операции в Крыму в феврале 2014 года. Об этом в интервью «Крым. Реалии» рассказал бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос. Соответствующее видео было опубликовано 9 января в YouTube.

Крым вошел в состав РФ в результате мартовского референдума 2014 года, в ходе которого подавляющее большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией. Это стало реакцией на победу Евромайдана и государственный переворот в Киеве, который произошел в том же году. В то время Кривонос занимал должность начальника штаба высокомобильных десантных войск Украины.

По его словам, в феврале 2014-го вооруженные силы страны имели некий план по защите территориальной целостности, который предполагалось осуществить в Крыму. Частью этого плана должна была стать десантная операция на полуострове.

«Много военных частей были ориентированы действовать согласно этому плану, чтобы отразить вероятные попытки захвата территорий. Среди них и части ВДВ: 25-я воздушно-десантная бригада и 79-я аэромобильная бригада… Они должны были войти в Крым, занять позиции и усилить ту группировку в Крыму, которая была на тот момент у ВСУ», — рассказал Кривонос.

После присоединения Крыма к РФ власти Украины перешли к тактике провокаций и диверсионных актов, также была введена блокада полуострова. Данные шаги были предприняты не смотря на заявления украинской стороны о том, что полуостров продолжает оставаться территорией Украины, а крымчане — гражданами этой страны.