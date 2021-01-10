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Премьер Японии прокомментировал штурм Капитолия 

Российская Газета 1 час назад
Премьер Японии прокомментировал штурм Капитолия
Фото: Reuters
Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга выразил сожаление в связи с попыткой сторонников действующего президента США Дональда Трампа штурмовать здание Конгресса, сообщает агентство Kyodo.

"В мире считают, что США являются демократическим государством. В этом смысле (случившееся — прим. "РГ") вызывает крайнее сожаление", — коротко охарактеризовал глава японского правительства развернувшиеся 6 января на Капитолийском холме события.

По его словам, официальный Токио продолжит выстраивать внешнюю политику на основе союза с американцами.
Напомним, что накануне утверждения законодателями победы демократа Джозефа Байдена на выборах президента США в Вашингтон стянулись сторонники Дональда Трампа. Американский лидер в своем выступлении перед митингующими подчеркнул, что не признает итоги голосования.

"Мы никогда не сдадимся, мы никогда не уступим", — заявил Трамп.

После этого протестующие двинулись к Конгрессу, прорвали кордоны полиции и ворвались в здание законодательного органа. Для подавления беспорядков были привлечены бойцы спецназа ФБР и Национальной гвардии. В результате столкновений с правоохранителями погибли пять человек, четырнадцать получили ранения различной степени тяжести, более 50 активистов были задержаны.
На следующей неделе Палата представителей может начать процедуру рассмотрения вопроса о вынесении Дональду Трампу импичмента. Американские парламентарии от демократов настаивают на необходимости привлечения главы США к ответственности за подстрекательство, которое, как они полагают, и спровоцировало толпу на захват Капитолия.
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В мире , Джозеф Байден , Дональд Трамп , ФБР , США , Токио , Япония
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