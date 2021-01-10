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В Дании число выявленных случаев коронавируса достигло 182 725 

RT на русском и ещё 4 10 января 2021
В Дании число выявленных случаев коронавируса достигло 182 725
Фото: Reuters
В Дании число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 достигло 182 725. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Государственный институт по борьбе с инфекционными заболеваниями.
Отмечается, что за сутки выявили 1239 новых случаев коронавируса.
Всего в стране скончались 1597 человек с коронавирусной инфекцией.
Ранее депутат Госдумы III—V созывов доктор медицинских наук, профессор, академик РАН заслуженный деятель науки России Сергей Колесников в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавируса.
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В мире , Сергей Колесников , Госдума , РАН , ИТАР-ТАСС , Аргентина , Бразилия , Германия , Дания
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