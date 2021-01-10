В Дании число выявленных случаев коронавируса достигло 182 725 

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Дании число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 достигло 182 725. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Государственный институт по борьбе с инфекционными заболеваниями.

Отмечается, что за сутки выявили 1239 новых случаев коронавируса.

Всего в стране скончались 1597 человек с коронавирусной инфекцией.