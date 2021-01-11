Отказ от российской вакцины сочли геноцидом населения в Раде

"Власть устроила ситуацию, в которой она может защитить себя и свои семьи. Вакцину без крышевания и без помощи спецслужб завезти в страну невозможно, ведь она доставляется в специальных контейнерах с температурой -70 градусов. Я больше, чем уверен, что это была спецоперация по получению вакцины для VIP-персон и власти. А параллельно ежедневно у нас от коронавируса умирает порядка 300 человек", — цитирует Киву в понедельник пресс-служба на сайте партии.