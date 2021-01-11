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В Раде назвали отказ от российской вакцины геноцидом населения 

РИА Новости и ещё 10 19 минут назад
Отказ от российской вакцины сочли геноцидом населения в Раде
Фото: РИА Новости
Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива заявил, что власти Украины обезопасили себя и своих родственников от коронавируса с помощью вакцинации, в то время как жители страны продолжают умирать каждый день.
Ранее в украинских СМИ появилась информация о том, что около десяти депутатов Рады, бизнесменов и топ-чиновников "тайно вакцинировались" препаратами производства BioNTech и Pfizer от коронавируса, при том что официально на Украину ни одна вакцина не завозится. Депутат Рады от пропрезидентской фракции "Слуга народа", председатель парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий опроверг эту информацию. Премьер Украины Денис Шмыгаль поручил проверить ее минздраву и МВД, Владимир Зеленский обратился с аналогичным требованием к правоохранительным органам. Замминистра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что СБ и полиция проводят проверку и скоро сообщат о результатах.

"Власть устроила ситуацию, в которой она может защитить себя и свои семьи. Вакцину без крышевания и без помощи спецслужб завезти в страну невозможно, ведь она доставляется в специальных контейнерах с температурой -70 градусов. Я больше, чем уверен, что это была спецоперация по получению вакцины для VIP-персон и власти. А параллельно ежедневно у нас от коронавируса умирает порядка 300 человек", — цитирует Киву в понедельник пресс-служба на сайте партии.

По мнению политика, отказ властей от доступной российской вакцины "Спутник V" свидетельствует о геноциде населения.

"Власти этот формат спасения украинцев не нужен. То, что Россия предоставляет эту возможность — для них это неудобный политический вопрос. Привыкли же представлять Россию, как страну-агрессора, как врага, на которого можно списывать все неудачи и внутренние проблемы. А в этой ситуации Россия выступает спасителем", — добавил он.

Ранее харьковская компания "Биолек" сообщила, что подала документы на регистрацию российской вакцины "Спутник V". Министр здравоохранения Украины Максим Степанов это подтвердил, добавив, что уверен в способности минздрава обеспечить страну вакцинами "ведущих мировых производителей".
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Комментарии 17
В мире , Партия Зеленского , Илья Кива , Денис Шмыгаль , Антон Геращенко , Михаил Радуцкий , Владимир Зеленский , Максим Степанов , Минздрав РФ , Pfizer , МВД , Верховная Рада , Израиль , Киев , США
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