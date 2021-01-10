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Ким Чен Ын избран генеральным секретарем Трудовой партии Кореи 

Российская Газета и ещё 6 10 января 2021
Ким Чен Ын покинул пост председателя Трудовой партии
Фото: Reuters
Лидер КНДР Ким Чен Ын на прошедшем VIII съезде Трудовой партии Кореи был избран ее генеральным секретарем. Об этом в понедельник сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.
На предыдущем съезде, который состоялся в мае 2016 года, Ким Чен Ын был избран на пост председателя Трудовой партии. Отмечается также, что участники нынешнего съезда утвердили изменения в уставе партии, согласно которым последующие встречи будут созываться раз в пять лет, пишет ТАСС.
Напомним, в ходе состоявшегося на днях в Пхеньяне съезде Трудовой партии Кореи председатель Госсовета Ким Чен Ын обрисовал основные направления развития внешней политики страны, обозначив друзей и врагов КНДР. Он также пообещал совершенствовать ядерные вооружения ради вынужденного сдерживания враждебных сил.
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В мире , Чен Ким , ИТАР-ТАСС , КНДР , Пхеньян
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