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Москва

СМИ: Трамп решил направиться к границе с Мексикой 

ТК «Звезда» 1 час назад
Трамп поедет к границе с Мексикой
Фото: globallookpress.com
Действующий американский лидер Дональд Трамп 12 января совершит визит в Техас, чтобы принять участие в намечающемся у стены между Мексикой и Соединенными Штатами мероприятии. Это будет второй раз, когда президент окажется в районе данной территории.
В соответствии с планом, Трамп из техасского Харлингена на вертолете отправится в расположенный на границе город Мак-Аллен. Какого рода событие пройдет вблизи с мексиканской стеной в настоящее время не сообщается.
Соответствующую информацию предоставляет телеканал KVEO. Как утверждает медиа, путешествие главы государства уже начало подготавливаться сотрудниками спецслужб и правоохранительных органов США.
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В мире , США , Дональд Трамп , Мак-Аллен , Мексика , Харлинген
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