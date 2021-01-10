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Анонсировано первое появление Трампа на публике после штурма Капитолия 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 10 января 2021
Действующий президент США Дональд Трамп на этой неделе впервые появится на публике после событий в Вашингтоне, сообщил представитель американской администрации.
Ожидается, что Трамп возобновит свои обязанности, в том числе дипломатические контакты и визиты. Президент намерен отправиться на границу с Мексикой, передает телеканал CBS.
Сторонники Трампа 6 января ворвались в Конгресс США. В ходе протестов погибли пять человек, в частности среди жертв была ветеран американских ВВС. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января.
Хотя Трамп и американская администрация решительно осудили беспорядки, избранный президент США Джозеф Байден обвинил Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий. Группа законодателей от Демократической партии собралась вынести на рассмотрение Палаты представителей Конгресса США вопрос импичмента в отношении Трампа.
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В мире , Видео , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Демократическая партия США , Конгресс США , CBS , Мексика , США
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