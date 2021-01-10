Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

В США испугались масштабной вспышки COVID-19 после протестов 

ТК «Звезда» 1 час назад
США готовятся к масштабной вспышке COVID-19
Фото: EPA
Беспорядки в Вашингтоне с большой вероятностью станут причиной нового крупного всплеска распространения коронавирусной инфекции, который охватит всю страну. Такое заявление сделал глава Центров США по контролю и профилактике заболеваний Роберт Редфилд.
Специалист отметил, что демонстранты в большинстве своем не поддерживали безопасную дистанцию и были без защитных масок. После окончания беспорядков, по словам Редфилда, эти же люди отправились на транспорте, включая поезда и самолеты, по домам, контактируя с множеством людей.
Он также отметил, что в целом ситуация с COVID-19 на американских территориях какое-то время будет ухудшаться, прежде чем начнет наблюдаться положительная тенденция. Перед этим должен будет пройти январь и, частично, февраль.

«Мы продолжим видеть 2500–5000 смертей в день», — цитирует Редфилда Sacramento Bee.

Ранее вышедшие на протесты сторонники действующего президента США Дональда Трампа совершили штурм Капитолия в столице страны. В результате беспорядков погибли четыре человека. В связи с произошедшим 55 участников акции получили обвинения.
Видео дня. Лавина накрыла дома на горнолыжном курорте в Норильске
ТК «Звезда»: последние новости
Сын Трампа назвал блокировку соцсетей отца «смертью свободы слова» Сын Трампа назвал блокировку соцсетей отца «смертью свободы слова» США сняли ограничения на сотрудничество с Тайванем США сняли ограничения на сотрудничество с Тайванем Вild назвала возможного преемника Ангелы Меркель Вild назвала возможного преемника Ангелы Меркель
Комментарии 1
В мире , США , COVID-19 , Дональд Трамп
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Появилось видео с места крушения пассажирского самолета у берегов Индонезии
00:23
Появилось видео с места крушения пассажирского самолета у берегов Индонезии
Происшествия
Киоск по продаже шаурмы от Сталина сняли на видео
02:48
Киоск по продаже шаурмы от Сталина сняли на видео
Новости Москвы
«Дождь из кипятка» в Омске попал на видео
00:16
«Дождь из кипятка» в Омске попал на видео
Происшествия
Опустевшие из-за ограничений улицы Киева сняли на видео
01:38
Опустевшие из-за ограничений улицы Киева сняли на видео
В мире
Внедорожник в Минске влетел в подземный переход и попал на видео
00:19
Внедорожник в Минске влетел в подземный переход и попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео с места схода лавины на горнолыжном курорте в Норильске
00:12
Опубликовано видео с места схода лавины на горнолыжном курорте в Норильске
Происшествия
Появилось видео с возможной свадьбы Ольги Бузовой на Мальдивах
00:32
Появилось видео с возможной свадьбы Ольги Бузовой на Мальдивах
Шоу-бизнес
Появилось видео с места обрушения парковки у госпиталя для больных коронавирусом
00:50
Появилось видео с места обрушения парковки у госпиталя для больных коронавирусом
Происшествия
Появилось видео с места ДТП с участием трех машин на Измайловском проезде
01:34
Появилось видео с места ДТП с участием трех машин на Измайловском проезде
Происшествия
Появилось видео с места крушения самолета в Ленобласти
00:13
Появилось видео с места крушения самолета в Ленобласти
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение