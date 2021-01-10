США готовятся к масштабной вспышке COVID-19

Беспорядки в Вашингтоне с большой вероятностью станут причиной нового крупного всплеска распространения коронавирусной инфекции, который охватит всю страну. Такое заявление сделал глава Центров США по контролю и профилактике заболеваний Роберт Редфилд.

Специалист отметил, что демонстранты в большинстве своем не поддерживали безопасную дистанцию и были без защитных масок. После окончания беспорядков, по словам Редфилда, эти же люди отправились на транспорте, включая поезда и самолеты, по домам, контактируя с множеством людей.

Он также отметил, что в целом ситуация с COVID-19 на американских территориях какое-то время будет ухудшаться, прежде чем начнет наблюдаться положительная тенденция. Перед этим должен будет пройти январь и, частично, февраль.