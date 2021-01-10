США сняли ограничения на сотрудничество с Тайванем 

Все введенные ранее Государственным департаментом Соединенных Штатов ограничения, связанные с урегулированием взаимодействия с властями Тайваня, были официально объявлены отмененными. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео.

В заявлении было указано, что ранее американское правительство в одностороннем порядке приняло ряд ограничительных мер в отношении Тайваня, являющегося «надежным партнером США», чтобы «задобрить коммунистический режим в Пекине». Помпео обозначил, что данной ситуации положен конец.