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США сняли ограничения на сотрудничество с Тайванем 

ТК «Звезда» и ещё 6 27 минут назад
США сняли ограничения на сотрудничество с Тайванем
Фото: pixabay.com
Все введенные ранее Государственным департаментом Соединенных Штатов ограничения, связанные с урегулированием взаимодействия с властями Тайваня, были официально объявлены отмененными. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео.
В заявлении было указано, что ранее американское правительство в одностороннем порядке приняло ряд ограничительных мер в отношении Тайваня, являющегося «надежным партнером США», чтобы «задобрить коммунистический режим в Пекине». Помпео обозначил, что данной ситуации положен конец.
Ранее в Госдепе заявили, что члены Республиканской и Демократической партий США намерены найти способ развития отношений с Российской Федерацией. Для этого представители обеих политических сил планируют изучить сферы сотрудничества между двумя странами.
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В мире , Госдеп США , Китай , Пекин , США , Тайвань
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