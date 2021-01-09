Папу Римского поразили беспорядки в Вашингтоне 

Папа Римский Франциск заявил, что остался поражен беспорядками в здании американского Капитолия. Понтифик осудил «движение», стоящее за протестами.
«Я остался поражен… Такой дисциплинированный народ , демократия… Но такова реальность, и даже в самой зрелой реальности есть что-то, что идет не так, люди, которые идут против общества, против демократии, против общего блага», — приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на интервью папы Римского телеканалу Canale 5.
По его словам, случившееся дало возможность «найти меры для исправления».
«Это движение должно быть осуждено, независимо от людей», — сказал папа Франциск.
«Насилие всегда такое. Ни один народ не может похвастаться тем, что никогда не встречался с насилием. Это случается в истории, но мы должны понимать, чтобы это не повторять и извлечь уроки», — добавил понтифик.
В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли пять человек, в том числе ветеран ВВС США Эшли Бэббитт и сотрудник полиции Капитолия Брайан Сикник. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. В четверг Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена новым американским президентом.