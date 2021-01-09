Эрдоган назвал отношения с ЕС приоритетом для Турции

"Президент Эрдоган в ходе переговоров заявил, что ЕС занимает приоритетное положение в повестке дня Турции, и она видит свое будущее в Европе… По его словам, самым важным инструментом, который может использоваться на первом этапе для позитивной повестки дня в отношениях между Турцией и ЕС, является обновление миграционного соглашения, и 2021 год предлагает новую эффективную среду сотрудничества в области миграции", — говорится в сообщении.