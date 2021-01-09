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Москва

Эрдоган видит будущее Турции в Европе 

РИА Новости и ещё 2 1 час назад
Эрдоган назвал отношения с ЕС приоритетом для Турции
Фото: © AP Photo / Turkish Presidency
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в ходе переговоров в режиме видеоконференции с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, что его страна видит свое будущее в ЕС, сообщила администрация турецкого лидера.

"Президент Эрдоган в ходе переговоров заявил, что ЕС занимает приоритетное положение в повестке дня Турции, и она видит свое будущее в Европе… По его словам, самым важным инструментом, который может использоваться на первом этапе для позитивной повестки дня в отношениях между Турцией и ЕС, является обновление миграционного соглашения, и 2021 год предлагает новую эффективную среду сотрудничества в области миграции", — говорится в сообщении.

Турция хочет открыть новую страницу в отношениях с ЕС в новом году, но, по словам Эрдогана, 2020 год был отмечен капризами некоторых членов ЕС и искусственными проблемами, которые они создавали в отношениях с Анкарой.

"Эрдоган подчеркнул, что необходимо обновить Таможенный союз с ЕС, обеспечить безвизовый режим для турецких граждан, предпринять шаги в переговорах о членстве Турции в ЕС, восстановить взаимное доверие и положить конец дискриминационным действиям и риторике в отношении Турции", — отмечается в сообщении.

Эрдоган также заявил, что полезно возобновить регулярные саммиты Турция-ЕС, сообщила его администрация.
Турция в 1963 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС (в то время — ЕЭС), а в 1987 подала заявку на членство в союзе. Однако переговоры о вступлении начались только в 2005 году, причем неоднократно приостанавливались из-за разногласий. Сейчас открыты 16 из 35 глав переговорного досье. В марте 2016 года Брюссель активизировал переговоры в обмен на согласие Турции способствовать сокращению притока мигрантов в Европу.
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В мире , ЕС , Еврокомиссия , Турция
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