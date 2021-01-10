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Сын Трампа прокомментировал блокировку аккаунта отца в Twitter 

RT на русском 1 час назад
«Ленин и Сталин улыбаются»: Сын Трампа описал ситуацию в США
Фото: ТАСС
Сын действующего президента США Дональд Трамп — младший прокомментировал блокировку аккаунта американского лидера Дональда Трампа в Twitter.

«Мир смеётся над Америкой, а Мао, Ленин и Сталин улыбаются. Технологические гиганты могут подвергнуть цензуре президента?» — написал Дональд Трамп — младший в своём Twitter.

По его словам, «свобода слова мертва и контролируется влиятельными левыми».
Ранее Twitter на постоянной основе закрыл доступ к аккаунту Трампа из-за «риска дальнейшего подстрекательства к насилию». Также соцсеть приостановила действие аккаунта предвыборного штаба Трампа.
Как отметил сам президент США, он «предсказывал, что такое произойдёт», а Twitter «заходит всё дальше и дальше в запрете свободы слова».
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В мире , США , Дональд Трамп
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