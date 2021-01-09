Жена Трампа устроила фотосессию в момент штурма Капитолия

Первая леди США Меланья Трамп занималась фотосессией объектов декора Белого дома в тот момент, когда толпа штурмовала здание Капитолия, сообщили источники телеканала CNN. По их данным, несмотря на вопросы о том, будет ли она призывать протестующих прекратить насилие, она этого не сделала.

«Когда тысячи сторонников Трампа устремились к Капитолию США, чтобы осадить центр американской демократии, первая леди Меланья Трамп занималась фотосессией в Белом доме», — передает РИА «Новости» сообщение телеканала.

Профессиональное освещение, используемое для фото— и видеосъемки, можно было увидеть через окна Белого дома. «Делались фотографии ковров и других предметов в резиденции главы исполнительной власти и в восточном крыле», — сообщил CNN человек, знакомый с распорядком дня с первой леди.

По данным телеканала, Меланья Трамп заинтересовалась написанием книги о предметах декора, которые она скопила и реставрировала в Белом доме. Отмечается, что первая леди руководила в этой связи фотопроектом.

Как заявляет телеканал, и СМИ, и сотрудники супруги президента США якобы задавали вопросы, планирует ли она призвать в Twitter людей успокоиться и прекратить насилие, как она делала это во время протестов, вызванных убийством Джорджа Флойда . Однако, по утверждению телеканала, она не стала публиковать такой призыв. По словам другого источника, которого цитирует канал, такая индифферентность может объясняться тем, что она уже «выписывается», «мыслями она уже не здесь».