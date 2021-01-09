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Выяснилось, чем занималась Меланья Трамп в момент штурма Капитолия 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 1 час назад
Жена Трампа устроила фотосессию в момент штурма Капитолия
Фото: Reuters
Первая леди США Меланья Трамп занималась фотосессией объектов декора Белого дома в тот момент, когда толпа штурмовала здание Капитолия, сообщили источники телеканала CNN. По их данным, несмотря на вопросы о том, будет ли она призывать протестующих прекратить насилие, она этого не сделала.

«Когда тысячи сторонников Трампа устремились к Капитолию США, чтобы осадить центр американской демократии, первая леди Меланья Трамп занималась фотосессией в Белом доме», — передает РИА «Новости» сообщение телеканала.

Профессиональное освещение, используемое для фото— и видеосъемки, можно было увидеть через окна Белого дома. «Делались фотографии ковров и других предметов в резиденции главы исполнительной власти и в восточном крыле», — сообщил CNN человек, знакомый с распорядком дня с первой леди.
По данным телеканала, Меланья Трамп заинтересовалась написанием книги о предметах декора, которые она скопила и реставрировала в Белом доме. Отмечается, что первая леди руководила в этой связи фотопроектом.
Как заявляет телеканал, и СМИ, и сотрудники супруги президента США якобы задавали вопросы, планирует ли она призвать в Twitter людей успокоиться и прекратить насилие, как она делала это во время протестов, вызванных убийством Джорджа Флойда. Однако, по утверждению телеканала, она не стала публиковать такой призыв. По словам другого источника, которого цитирует канал, такая индифферентность может объясняться тем, что она уже «выписывается», «мыслями она уже не здесь».
Между тем, как сообщает канал, в отличие от Меланьи дочь президента Иванка Трамп, провела с отцом экстренную встречу в Овальном кабинете в среду, где попросила его призвать к прекращению насилия.
В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли пять человек, в том числе ветеран ВВС США Эшли Бэббитт и сотрудник полиции Капитолия Брайан Сикник. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. В четверг Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена новым американским президентом.
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В мире , Иванка Трамп , Меланья Трамп , Дональд Трамп , Джордж Флойд , Конгресс США , CNN , РИА Новости , США
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