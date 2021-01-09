На Испанию обрушилась самая сильная за 50 лет буря

Самая сильная за последние полвека буря обрушилась на территорию почти всей Испании . Пока центральное правительство и региональные власти пытаются урегулировать последствия еще не завершившихся снегопадов, многие жители Мадрида радуются выпавшему снегу.

Обычно зима в испанской столице не сопровождается сильными осадками. В последний раз снегопад, который повлиял на жизнь города, прошел в 2009 году. Для того чтобы "почувствовать" зиму, жители Мадрида обычно выезжают за город. Однако, не успев начаться, 2021 год уже преподнес сюрприз испанцам.

В пятницу днем в столице начался сильный снегопад, о котором власти предупреждали заранее. Уже к утру субботы высота снежного покрова в городе достигала 60 см. Такая погода вызвала большое количество проблем для властей города и страны. Во избежание возможных инцидентов правительство королевства также призвало испанцев оставаться дома. Несмотря на это, жители Мадрида радуются выпавшему снегу.

Как убедился корреспондент ТАСС, хотя утром на улицах было мало людей, ближе к обеду горожане стали активно выходить на прогулки. Особенно наслаждаются снегом дети, которые лепят снеговиков и играют в снежки. Некоторые жители столицы не упустили возможности и решили покататься по улицам на лыжах. Поскольку дороги занесены снегом, проезжая часть во многих районах Мадрида превратилась в пешеходную зону. За руль в это время никто не садится: у жителей столицы нет зимней резины.

И хотя для многих горожан появление сугробов стало приятной новостью, не всем так повезло. Под тяжестью выпавшего снега ветки, а порой и целые деревья обвалились, повредив припаркованные автомобили. Практически каждые несколько сотен метров можно увидеть машину, на которую упали ветки, или дерево, упавшее и заблокировавшее проезд по улице.

Большинство кафе, баров, ресторанов, магазинов, а также парикмахерские и другие учреждения из сферы услуг в Мадриде в субботу не стали открывать свои двери для посетителей. Даже крупные торговые центры предпочли остаться закрытыми, несмотря на старт распродаж, которые наступают после рождественских праздников.

Последствия бури

Пока жители Мадрида наслаждаются снегопадом, власти пытаются урегулировать последствия бури, которая признана самой сильной за последние 50 лет. В частности, службы экстренной помощи по всей стране уже зафиксировали сотни инцидентов, связанных с непогодой. С вечера пятницы прекратил работу международный аэропорт Мадрид-Барахас. Лишь в субботу было отменено около 300 рейсов, запланированных в столичной воздушной гавани. Пока нет точной информации о том, когда аэропорт возобновит работу.

В субботу в городе не ходят автобусы, метрополитен работает с перебоями, приостановлено железнодорожное движение из Мадрида и в направлении него. Сотни водителей были вынуждены провести ночь в своих автомобилях на занесенных снегом дорогах в автономном сообществе Мадрид. К операции по оказанию им помощи были подключены военные. Как отметили в мэрии, четыре станции метро в центре Мадрида этой ночью будут открыты для приема в случае необходимости лиц без определенного места жительства.

Власти автономных сообществ Мадрид и Кастилия-Ла-Манча уже объявили об отмене занятий в учебных заведениях 11 и 12 января. Как отметили в службе экстренной помощи региона Кастилия-Ла-Манча, из-за непогоды около 27 тыс. потребителей остались без электричества. В Мадриде некоторые дома также остались без воды, света и отопления из-за проблем, вызванных непогодой.

К настоящему моменту было объявлено о трех жертвах бури: два человека погибли в автономном сообществе Андалусия, один — в регионе Мадрид. При этом снегопад в испанской столице все еще не прекратился. Кроме того, с 11 января Испанию ждет резкое похолодание. В частности, столбик термометра в Мадриде может опуститься до минус 12 градусов.