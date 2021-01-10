В Раде призвали переоценить «евромайдан» после штурма Капитолия

США после штурма Капитолия и беспорядков в Вашингтоне должны пересмотреть свое отношение к «цветным» революциям и переоценить события 2013-2014 годов на Украине, заявили депутаты украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».
«Теперь американские политики обязаны изменить свое отношение к так называемым цветным революциям во многих странах, где с их помощью на волне радикальных протестов и захватов зданий к власти приходили деструктивные политические силы. В первую очередь дать справедливую оценку событиям 2013-2014 годов в Украине. Не мешать, а помочь в преодолении их последствий, за которые наша страна расплачивается до сих пор. Двойные стандарты в американской политике больше неприемлемы», — говорится в сообщении на сайте партии.
В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли пять человек, в том числе ветеран ВВС США Эшли Бэббитт и сотрудник полиции Капитолия Брайан Сикник.
В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. В четверг Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена новым американским президентом.