В Раде призвали переоценить «евромайдан» после штурма Капитолия

«Теперь американские политики обязаны изменить свое отношение к так называемым цветным революциям во многих странах, где с их помощью на волне радикальных протестов и захватов зданий к власти приходили деструктивные политические силы. В первую очередь дать справедливую оценку событиям 2013-2014 годов в Украине. Не мешать, а помочь в преодолении их последствий, за которые наша страна расплачивается до сих пор. Двойные стандарты в американской политике больше неприемлемы», — говорится в сообщении на сайте партии.