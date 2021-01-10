Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Выберите регион
Москва

Зеленский мог привиться российской вакциной, заявил депутат Рады 

РИА Новости 36 минут назад
Зеленского заподозрили в использовании российской вакцины
Фото: ТАСС
Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива в эфире телеканала NewsOne заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и его близкие могли привиться российской вакциной от COVID-19.

"Я больше чем уверен, что Зеленский и его ближайшее окружение уже давным-давно вакцинировались, и в большей степени вакцинировались российской вакциной", — сказал Кива.

Парламентарий выразил мнение, что российская вакцина от коронавируса — самая эффективная на сегодняшний день. Он не уточнил, о каком из трех разработанных в России препаратов идет речь.
Кива также добавил, что позиция Зеленского по борьбе с пандемией COVID-19 "каждый день забирает сотни жизней", из-за чего украинцы "проклинают" главу государства.
Как подчеркивал украинский премьер Денис Шмыгаль, Киев не может использовать российскую вакцину от коронавируса, так как она не прошла третью стадию клинических испытаний. По его словам, сейчас речи о закупке препарата не идет. В свою очередь, глава МИД Дмитрий Кулеба назвал "Спутник V" гибридным оружием Москвы против Киева.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что вариант поставок вакцины Киеву возможен, однако этот вопрос необходимо обсудить с украинскими специалистами и получить официальный запрос от властей страны. Зеленский же призвал соотечественников ждать "настоящую вакцину", которую пообещал Евросоюз. Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук, в свою очередь, заявлял, что отказ Украины от вакцины "Спутник V" — это преступление, а виновные должны понести ответственность.
Видео дня. Лавина накрыла дома на горнолыжном курорте в Норильске
Последние новости
Ушла из жизни еще одна легенда советского кинематографа Ушла из жизни еще одна легенда советского кинематографа Впервые за 200 лет: Капитолий захватили протестующие Впервые за 200 лет: Капитолий захватили протестующие Песков заявил о нежелании жить после критики со стороны Путина Песков заявил о нежелании жить после критики со стороны Путина
Комментарии 5
В мире , Украина , Партия Зеленского , Ситуация в мире , Календарь праздников , COVID-19 , Илья Кива , Денис Шмыгаль , Виктор Медведчук , Дмитрий Кулеба , Владимир Зеленский , Владимир Путин , МИД , ЕС , Ивано-Франковск , Львов
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Появилось видео с места крушения пассажирского самолета у берегов Индонезии
00:23
Появилось видео с места крушения пассажирского самолета у берегов Индонезии
Происшествия
Киоск по продаже шаурмы от Сталина сняли на видео
02:48
Киоск по продаже шаурмы от Сталина сняли на видео
Новости Москвы
«Дождь из кипятка» в Омске попал на видео
00:16
«Дождь из кипятка» в Омске попал на видео
Происшествия
Опустевшие из-за ограничений улицы Киева сняли на видео
01:38
Опустевшие из-за ограничений улицы Киева сняли на видео
В мире
Внедорожник в Минске влетел в подземный переход и попал на видео
00:19
Внедорожник в Минске влетел в подземный переход и попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео с места схода лавины на горнолыжном курорте в Норильске
00:12
Опубликовано видео с места схода лавины на горнолыжном курорте в Норильске
Происшествия
Появилось видео с возможной свадьбы Ольги Бузовой на Мальдивах
00:32
Появилось видео с возможной свадьбы Ольги Бузовой на Мальдивах
Шоу-бизнес
Появилось видео с места обрушения парковки у госпиталя для больных коронавирусом
00:50
Появилось видео с места обрушения парковки у госпиталя для больных коронавирусом
Происшествия
Появилось видео с места ДТП с участием трех машин на Измайловском проезде
01:34
Появилось видео с места ДТП с участием трех машин на Измайловском проезде
Происшествия
Появилось видео с места крушения самолета в Ленобласти
00:13
Появилось видео с места крушения самолета в Ленобласти
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение