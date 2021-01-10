Зеленского заподозрили в использовании российской вакцины

"Я больше чем уверен, что Зеленский и его ближайшее окружение уже давным-давно вакцинировались, и в большей степени вакцинировались российской вакциной", — сказал Кива.

Парламентарий выразил мнение, что российская вакцина от коронавируса — самая эффективная на сегодняшний день. Он не уточнил, о каком из трех разработанных в России препаратов идет речь.

Кива также добавил, что позиция Зеленского по борьбе с пандемией COVID-19 "каждый день забирает сотни жизней", из-за чего украинцы "проклинают" главу государства.

Как подчеркивал украинский премьер Денис Шмыгаль , Киев не может использовать российскую вакцину от коронавируса, так как она не прошла третью стадию клинических испытаний. По его словам, сейчас речи о закупке препарата не идет. В свою очередь, глава МИД Дмитрий Кулеба назвал "Спутник V" гибридным оружием Москвы против Киева.