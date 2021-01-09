Федеральное бюро расследований (ФБР) выясняет, могли ли некоторые участники штурма здания Конгресса в Вашингтоне планировать убийство конгрессменов и их сотрудников. Об этом информирует газета Washington post со ссылкой на неназванных лиц, знакомых с процессом расследования.

Отмечается, что следователи, в частности, хотят понять мотивы и более значимые цели, если таковые и были у участников беспорядков, а также у кого было при собой оружие или другие опасные предметы.

По данным газеты, некоторые из этих людей принесли с собой в Капитолий пластиковые стяжки, которые можно использовать как наручники.

"Мы не рассматриваем это как глобальный преступный сговор, но нам интересно понять, как люди применили бы такие предметы как пластиковые стяжки", — сказал сотрудник органов правопорядка.

Washington post уточняет, что ФБР распространило фотографии 40 человек, которых продолжают разыскивать после событий в Вашингтоне. При этом ведомство просит граждан помочь в определении злоумышленников.

По данным министерства юстиции Соединенных Штатов, в настоящий момент обвинения выдвинуты против 15 участников беспорядков в американской столице.