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Москва

ФБР выясняет, планировали ли участники беспорядков в Капитолии убийство конгрессменов 

Газета.Ru и ещё 3 3 часа назад
Федеральное бюро расследований (ФБР) выясняет, могли ли некоторые участники штурма здания Конгресса в Вашингтоне планировать убийство конгрессменов и их сотрудников. Об этом информирует газета Washington post со ссылкой на неназванных лиц, знакомых с процессом расследования.
Отмечается, что следователи, в частности, хотят понять мотивы и более значимые цели, если таковые и были у участников беспорядков, а также у кого было при собой оружие или другие опасные предметы.
По данным газеты, некоторые из этих людей принесли с собой в Капитолий пластиковые стяжки, которые можно использовать как наручники.

"Мы не рассматриваем это как глобальный преступный сговор, но нам интересно понять, как люди применили бы такие предметы как пластиковые стяжки", — сказал сотрудник органов правопорядка.

Washington post уточняет, что ФБР распространило фотографии 40 человек, которых продолжают разыскивать после событий в Вашингтоне. При этом ведомство просит граждан помочь в определении злоумышленников.
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По данным министерства юстиции Соединенных Штатов, в настоящий момент обвинения выдвинуты против 15 участников беспорядков в американской столице.
6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором должны были утвердить итоги минувших выборов. В результате произошедшего погибли пять человек. По последним данным, обвинения были предъявлены 55 участникам осады.
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Комментарии 28
В мире , Видео , Дональд Трамп , ФБР , Конгресс США , Washington Post , США
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