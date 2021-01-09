Ким Чен Ын рассказал об отношениях с Россией

"Требования эпохи диктуют необходимость сохранять братскую дружбу и сплоченность двух народов, двух партий Китая и КНДР, соединенных одной судьбой, неразделимых в борьбе против общих угроз… Партия КНДР уверенно гарантировала новое усиление и прогресс в северокорейско-китайских отношениях, посредством встреч на высшем уровне между Китаем и КНДР будет углубляться понимание и стратегическое общение, а также доверие между двумя партиями. Также КНДР стремится к новому прогрессу в отношениях КНДР и России, проводя внешнеполитическую деятельность ради развития дружественных отношений и сотрудничества, и заложила фундамент для дальнейшего развития дружественных отношений с Россией", — процитировал ЦТАК доклад лидера КНДР на восьмом съезде партии.