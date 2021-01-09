Ещё
Далее:
Читайте также:
Николь Кидман в эротической драме
Николь Кидман в эротической драме Без стеснения ⟶
Выберите регион
Москва

Ким Чен Ын заявил о планах по укреплению отношений с Россией 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
Ким Чен Ын рассказал об отношениях с Россией
Фото: РИА Новости
Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что страна продолжит усиливать и развивать двусторонние отношения с Россией и Китаем ради противостояния общим угрозам, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК)

"Требования эпохи диктуют необходимость сохранять братскую дружбу и сплоченность двух народов, двух партий Китая и КНДР, соединенных одной судьбой, неразделимых в борьбе против общих угроз… Партия КНДР уверенно гарантировала новое усиление и прогресс в северокорейско-китайских отношениях, посредством встреч на высшем уровне между Китаем и КНДР будет углубляться понимание и стратегическое общение, а также доверие между двумя партиями. Также КНДР стремится к новому прогрессу в отношениях КНДР и России, проводя внешнеполитическую деятельность ради развития дружественных отношений и сотрудничества, и заложила фундамент для дальнейшего развития дружественных отношений с Россией", — процитировал ЦТАК доклад лидера КНДР на восьмом съезде партии.

КНДР 5 января начала проведение первого с 2016 года съезда Трудовой партии Кореи (ТПК), лидер страны Ким Чен Ын зачитал вступительную речь и четыре дня выступает с докладом. На съезде ТПК подводятся итоги работы партии, определяются задачи на будущее.
Видео дня. Реакция соцсетей на штурм Капитолия в США
Последние новости
Ушла из жизни еще одна легенда советского кинематографа Ушла из жизни еще одна легенда советского кинематографа Впервые за 200 лет: Капитолий захватили протестующие Впервые за 200 лет: Капитолий захватили протестующие Песков заявил о нежелании жить после критики со стороны Путина Песков заявил о нежелании жить после критики со стороны Путина
Комментарии
В мире , Чен Ким , Китай , КНДР
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Взрывы на рынке в Ростове-на-Дону попали на видео
00:53
Взрывы на рынке в Ростове-на-Дону попали на видео
Пожары
Сторож голыми руками отбился от волчицы и попал на видео
04:16
Сторож голыми руками отбился от волчицы и попал на видео
Происшествия
Момент столкновения автомобиля ДПС с такси попал на видео
00:13
Момент столкновения автомобиля ДПС с такси попал на видео
Происшествия
Дед Мороз избил женщину и попал на видео
00:19
Дед Мороз избил женщину и попал на видео
Происшествия
Поезд снес легковой автомобиль и попал на видео
00:12
Поезд снес легковой автомобиль и попал на видео
Происшествия
Новое обращение Трампа сняли на видео
01:51
Новое обращение Трампа сняли на видео
Политика США
Опубликовано видео с места обрушения глыбы льда на Камчатке
00:46
Опубликовано видео с места обрушения глыбы льда на Камчатке
Происшествия
Момент взрыва бензовоза в Бразилии попал на видео
00:14
Момент взрыва бензовоза в Бразилии попал на видео
Происшествия
Провалившийся под лед мотоблогер попал на видео
01:03
Провалившийся под лед мотоблогер попал на видео
Происшествия
Пожар в Раменском районе Подмосковья сняли на видео
01:06
Пожар в Раменском районе Подмосковья сняли на видео
Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение