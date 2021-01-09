Байден объявил напавших на Конгресс террористами

«То, что тысячи людей смогли просто взять и подняться по ступеням Капитолия США, разбивая стекла и ломая двери, прорваться внутрь, и при этом есть фотографии, я уж не знаю конкретных обстоятельств, при которых они были сделаны, но, фотографии выглядят так, как будто некоторые сотрудники полиции Капитолия делали селфи с этими людьми, должно быть тщательно расследовано, и представители властей, ответственные за это, должны быть привлечены к ответственности за провалы, которые произошли», — заявил Байден.