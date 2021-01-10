Клинтон потроллила Трампа после блокировки в Twitter

Соперница Дональда Трампа на выборах 2016 года Хиллари Клинтон отреагировала на блокировку аккаунта действующего президента США в Twitter.
Клинтон репостнула свой же твит четырехлетней давности, адресованный бывшему оппоненту в президентской гонке, с призывом удалить аккаунт в соцсети. Ретвит она сопроводила «галочкой».
Твит, в котором Клинтон призвала Трампа удалить учетную запись в Twitter, стал самой популярной записью кандидата от демократов во время президентской гонки 2016 года. Тем временем публикация с «галочкой» уже набрала свыше 750 тыс. отметок «Нравится».
Напомним, администрация соцсети Twitter объявила о решении навсегда закрыть доступ к личной учетной записи Дональда Трампа. Позже в Twitter пообещали заблокировать любой используемый Трампом аккаунт, а контроль над официальными учетными записями президента США и Белого дома передать Джозефу Байдену после намеченной на 20 января инаугурации. В ответ Трамп обвинил администрацию Twitter в ограничении свободы слова и сговоре с демократами, а также заявил о возможности создания собственной платформы в качестве альтернативы Twitter и начале переговоров с другими сайтами. Twitter вслед за личной страницей действующего президента США заблокировала аккаунт предвыборного штаба Трампа.
Телеведущий Владимир Соловьев отметил, что ситуация с блокировкой аккаунта Трампа в Twitter порождает серьезную правовую коллизию. Президент российского Института Ближнего Востока Евгений Сатановский в свою очередь отметил, что, заблокировав Трампа, Twitter показал Соединенным Штатам и миру в целом, «кто в доме хозяин». По его словам, после этого вопросов насчет американской демократии «больше нет и быть не может».