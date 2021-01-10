Клинтон потроллила Трампа после блокировки в Twitter

Клинтон репостнула свой же твит четырехлетней давности, адресованный бывшему оппоненту в президентской гонке, с призывом удалить аккаунт в соцсети. Ретвит она сопроводила «галочкой».

Твит, в котором Клинтон призвала Трампа удалить учетную запись в Twitter, стал самой популярной записью кандидата от демократов во время президентской гонки 2016 года. Тем временем публикация с «галочкой» уже набрала свыше 750 тыс. отметок «Нравится».