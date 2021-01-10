Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Выберите регион
Москва

Клинтон позлорадствовала над блокировкой Трампа в Twitter 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 47 1 час назад
Клинтон потроллила Трампа после блокировки в Twitter
Фото: ТАСС
Соперница Дональда Трампа на выборах 2016 года Хиллари Клинтон отреагировала на блокировку аккаунта действующего президента США в Twitter.
Клинтон репостнула свой же твит четырехлетней давности, адресованный бывшему оппоненту в президентской гонке, с призывом удалить аккаунт в соцсети. Ретвит она сопроводила «галочкой».
Твит, в котором Клинтон призвала Трампа удалить учетную запись в Twitter, стал самой популярной записью кандидата от демократов во время президентской гонки 2016 года. Тем временем публикация с «галочкой» уже набрала свыше 750 тыс. отметок «Нравится».
Напомним, администрация соцсети Twitter объявила о решении навсегда закрыть доступ к личной учетной записи Дональда Трампа. Позже в Twitter пообещали заблокировать любой используемый Трампом аккаунт, а контроль над официальными учетными записями президента США и Белого дома передать Джозефу Байдену после намеченной на 20 января инаугурации. В ответ Трамп обвинил администрацию Twitter в ограничении свободы слова и сговоре с демократами, а также заявил о возможности создания собственной платформы в качестве альтернативы Twitter и начале переговоров с другими сайтами. Twitter вслед за личной страницей действующего президента США заблокировала аккаунт предвыборного штаба Трампа.
Телеведущий Владимир Соловьев отметил, что ситуация с блокировкой аккаунта Трампа в Twitter порождает серьезную правовую коллизию. Президент российского Института Ближнего Востока Евгений Сатановский в свою очередь отметил, что, заблокировав Трампа, Twitter показал Соединенным Штатам и миру в целом, «кто в доме хозяин». По его словам, после этого вопросов насчет американской демократии «больше нет и быть не может».
Видео дня. Лавина накрыла дома на горнолыжном курорте в Норильске
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
В США увидели признаки «предгитлеровской эпохи» В США увидели признаки «предгитлеровской эпохи» Двух граждан Литвы заподозрили в шпионаже в пользу России Двух граждан Литвы заподозрили в шпионаже в пользу России Выяснилось, чем занималась Меланья Трамп в момент штурма Капитолия Выяснилось, чем занималась Меланья Трамп в момент штурма Капитолия
Комментарии 12
В мире , США , Ситуация в мире , Хиллари Клинтон , Джозеф Байден , Евгений Сатановский , Владимир Соловьев , Дональд Трамп , Институт Ближнего Востока
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Появилось видео с места крушения пассажирского самолета у берегов Индонезии
00:23
Появилось видео с места крушения пассажирского самолета у берегов Индонезии
Происшествия
Киоск по продаже шаурмы от Сталина сняли на видео
02:48
Киоск по продаже шаурмы от Сталина сняли на видео
Новости Москвы
«Дождь из кипятка» в Омске попал на видео
00:16
«Дождь из кипятка» в Омске попал на видео
Происшествия
Опустевшие из-за ограничений улицы Киева сняли на видео
01:38
Опустевшие из-за ограничений улицы Киева сняли на видео
В мире
Внедорожник в Минске влетел в подземный переход и попал на видео
00:19
Внедорожник в Минске влетел в подземный переход и попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео с места схода лавины на горнолыжном курорте в Норильске
00:12
Опубликовано видео с места схода лавины на горнолыжном курорте в Норильске
Происшествия
Появилось видео с возможной свадьбы Ольги Бузовой на Мальдивах
00:32
Появилось видео с возможной свадьбы Ольги Бузовой на Мальдивах
Шоу-бизнес
Появилось видео с места обрушения парковки у госпиталя для больных коронавирусом
00:50
Появилось видео с места обрушения парковки у госпиталя для больных коронавирусом
Происшествия
Появилось видео с места ДТП с участием трех машин на Измайловском проезде
01:34
Появилось видео с места ДТП с участием трех машин на Измайловском проезде
Происшествия
Появилось видео с места крушения самолета в Ленобласти
00:13
Появилось видео с места крушения самолета в Ленобласти
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение