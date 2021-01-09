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Критик Трампа выступил против его импичмента 

Lenta.ru 40 минут назад
Критик Трампа выступил против его импичмента
Фото: Reuters
Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, критикующий Дональда Трампа после своей отставки, выступил против импичмента или иного способа отстранить главу государства от должности. Об этом он заявил в эфире телеканала CNN.
По его словам, «лучше стиснуть зубы и дотерпеть до полудня 20 января», когда истекут полномочия Трампа. В противном случае, если Конгресс объявит импичмент или вице-президент Майк Пенс воспользуется 25-й поправкой и объявит, что президент не способен выполнять свои обязанности, Трамп будет вправе оспорить любой шаг. На разрешение этой коллизии Конгрессу потребуется 21 день, уже после того, как Трамп передаст полномочия Джо Байдену.

«Представьте: в последние дни администрации Трампа два человека будут претендовать на кресло президента. Для нас лучше иметь двух президентов, которые соперничают друг с другом последние 13 дней? Уверен, в этом случае и так плохая ситуация станет гораздо хуже», — предупредил Болтон.

Ранее 9 января демократы в Конгрессе США нашли повод для отстранения Трампа от власти. Они разместили в сети черновик документа об импичменте, в котором обвинили президента в «подстрекательстве к мятежу».
6 января протестующие сторонники республиканцев ворвались в здание Капитолия и окружили зал сената. Сенат и палата представителей прервали заседание, на котором планировалось утвердить итоги прошедших выборов. Согласно этим данным, на президентских выборах победил демократ Джо Байден. В ходе протестов погибли пять человек, полиция задержала почти 70 участников беспорядков.
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Комментарии
В мире , США , Безопасность , Джон Болтон , Джозеф Байден , Майк Пенс , Дональд Трамп , Конгресс США , CNN
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