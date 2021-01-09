Критик Трампа выступил против его импичмента 

«Представьте: в последние дни администрации Трампа два человека будут претендовать на кресло президента. Для нас лучше иметь двух президентов, которые соперничают друг с другом последние 13 дней? Уверен, в этом случае и так плохая ситуация станет гораздо хуже», — предупредил Болтон.