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Раскрыта личность задержанной у Капитолия русскоговорящей женщины 

Lenta.ru 29 минут назад
Раскрыта личность задержанной в США русскоговорящей женщины
Фото: globallookpress.com
Русскоговорящей женщиной, задержанной у Капитолия в связи с протестами в Вашингтоне, оказалась 54-летняя Евгения Малимон. Об этом сообщает Buzzfeed.
Малимон была арестована вместе со своей дочерью Кристиной за нарушение комендантского часа и незаконное проникновение. В суде женщина попросила предоставить ей переводчика с русского языка.
По сведениям американского издания, Кристина Малимон, действительно, говорит по-русски и имеет связи с Молдовой, однако никаких доказательств того, что она или ее мать являются гражданами России обнаружено не было. Отмечается, что Кристина является активной сторонницей действующего президента США Дональда Трампа и заместителем лидера движения «Юные республиканцы штата Орегон».
Ранее избранный президент США Джо Байден назвал ворвавшихся в здание Капитолия протестующих террористами.

«К ним нужно относиться как к группе головорезов, повстанцев, сторонников превосходства белой расы, антисемитов… Это бандиты, бандиты, и они террористы, внутренние террористы», — заявил Байден. Он подчеркнул, что участвовавшие в беспорядках должны быть судимы.

6 января митинг сторонников действующего президента США Дональда Трампа, не признающих итоги ноябрьского голосования, по результатам которого президентом был избран демократ Джо Байден, закончился штурмом здания Капитолия и столкновениями с полицией. Погибли пять человек, десятки задержаны.
Видео дня. Реакция соцсетей на штурм Капитолия в США
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Комментарии 16
В мире , США , Джозеф Байден , Дональд Трамп
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