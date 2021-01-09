Россиян не оказалось среди задержанных за штурм Капитолия

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Россияне отсутствуют среди задержанных или пострадавших во время беспорядков 6 января у Капитолия в Вашингтоне. Об этом посольство России США сообщило в Facebook.

«Запросили Госдепартамент на предмет наличия россиян среди задержанных или пострадавших. Пока что таких фактов не выявлено», — говорится в заявлении диппредставительства.

Дипломаты отметили, что российское посольство в США внимательно следит за ситуацией в связи с положением дел в округе Колумбия (столичный округ США).