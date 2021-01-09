Ворвавшаяся в Капитолий женщина прославилась в Сети

«Я хочу, чтобы вы знали, что на самом деле произошло сегодня, — сказала Кадд в видеоролике. — [вице-президент США Майкл] Пенс предал нас, когда мы решили штурмовать Капитолий … Мы ничего не испортили, но, как я уже сказала, взломали дверь кабинета [спикера Палаты представителей Конгресса США] Нэнси Пелоси, кто-то украл ее молоток и сфотографировал, как она сидит в кресле и выключает камеру».