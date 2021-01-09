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Назарбаев выступил против переименований в его честь 

ТК «Звезда» 32 минуты назад
Назарбаев высказался о переименованиях в его честь
Фото: globallookpress.com
Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что соотечественникам не стоит стремиться переименовывать в его честь различные объекты страны.

«При жизни ставят памятник, значит, не верят, что тебя потомки будут помнить. Поэтому я бы просил, чтобы этим не увлекались», — сказал экс-президент в документальном фильме «Штрихи к портрету» на телеканале «Хабар».

Назарбаев акцентировал, что во время своего руководства страной он отказывался от подобных переименований и единственным исключением стал созданный по его инициативе университет.
В 2019 году после ухода с должности президента его преемник Касым-Жомарт Токаев подписал указ о переименовании столицы республики Астаны в город Нур-Султан.
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В мире , Нурсултан Назарбаев , Астана
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