Доступ Трампа к ядерной кнопке захотели ограничить

«Утром я поговорила с главой Объединенного комитета начальников штабов Марком Милли и обсудила доступные меры предосторожности, чтобы не позволить непостоянному президенту начать военные действия, получить доступ к кодам запуска ядерных ракет или отдать приказ о ядерном ударе», — приводит слова Пелоси RT.