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Король Саудовской Аравии вакцинировался от коронавируса 

ТК «Звезда» и ещё 1 1 час назад
Король Саудовской Аравии вакцинировался от коронавируса
Фото: globallookpress.com
Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд вакцинировался от коронавируса, сообщил министр здравоохранения Тауфика ар-Рабиа.

«Хранитель двух священных мечетей король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд получил вакцину из стремления предотвратить вирус», — передает Саудовское агентство новостей SPA.

Бесплатная массовая вакцинация от COVID-19 стартовала в Саудовской Аравии 17 декабря. Привиться добровольно могут как подданные королевства, так и иностранцы-резиденты после предварительной записи. Ранее от коронавируса привился наследный принц и министр обороны королевства Мухаммед бен Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд.
На территории Саудовской Аравии используют вакцину американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech.
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В мире , Pfizer , Саудовская Аравия
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