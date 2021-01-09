Король Саудовской Аравии вакцинировался от коронавируса 

Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд вакцинировался от коронавируса, сообщил министр здравоохранения Тауфика ар-Рабиа.

«Хранитель двух священных мечетей король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд получил вакцину из стремления предотвратить вирус», — передает Саудовское агентство новостей SPA.

Бесплатная массовая вакцинация от COVID-19 стартовала в Саудовской Аравии 17 декабря. Привиться добровольно могут как подданные королевства, так и иностранцы-резиденты после предварительной записи. Ранее от коронавируса привился наследный принц и министр обороны королевства Мухаммед бен Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд.