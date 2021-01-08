Нэнси Пелоси получила «гарантии» от Трампа по вопросу ядерного оружия 

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По словам Пелоси, она провела разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марком Милли , в котором они обсудили меры предосторожности на случай, если «нестабильный» президент решит начать военные действия или получить коды доступа к ядерному оружию.

Ранее Пелоси призвала отстранить Дональда Трампа от управления страной после беспорядков в Вашингтоне.

По словам спикера, Трамп призывал к мятежу и должен быть отстранен от должности, а его обязанности до инаугурации Джо Байдена должен исполнять вице-президент Майк Пенс

«Трамп смертелен для нашей демократии. Он должен уйти сейчас же», — написала Нэнси Пелоси в Twitter.

Как сообщал «Рамблер», 6 января сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса в Вашингтоне. Они прервали совместное заседание с участием сенаторов и членов Палаты представителей США, которые собрались, чтобы утвердить результаты выборов президента. В столкновениях погибли пять человек.