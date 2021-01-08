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Нэнси Пелоси получила «гарантии» от Трампа по вопросу ядерного оружия 

Вероника Полынина 1 час назад
Нэнси Пелоси получила «гарантии» от Трампа по вопросу ядерного оружия
Фото: Reuters
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что получила некие «гарантии» на случай, если Дональд Трамп решит применить ядерное оружие. Об этом сообщает CNN.
По словам Пелоси, она провела разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марком Милли, в котором они обсудили меры предосторожности на случай, если «нестабильный» президент решит начать военные действия или получить коды доступа к ядерному оружию.
Ранее Пелоси призвала отстранить Дональда Трампа от управления страной после беспорядков в Вашингтоне.
По словам спикера, Трамп призывал к мятежу и должен быть отстранен от должности, а его обязанности до инаугурации Джо Байдена должен исполнять вице-президент Майк Пенс.

«Трамп смертелен для нашей демократии. Он должен уйти сейчас же», — написала Нэнси Пелоси в Twitter.

Как сообщал «Рамблер», 6 января сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса в Вашингтоне. Они прервали совместное заседание с участием сенаторов и членов Палаты представителей США, которые собрались, чтобы утвердить результаты выборов президента. В столкновениях погибли пять человек.
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Комментарии 3
В мире , Джозеф Байден , Майк Пенс , Дональд Трамп , Марк Милли , Комитет начальников штабов
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