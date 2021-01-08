Назарбаев впервые высказался о смерти своего внука 

"Очень сильно сожалею об этом внуке, который так рано ушел. Можно было бы его никуда не отправлять, но удержать его невозможно было, он уже был раб этого дела, не мог остановиться. Лечили мы его в Москве, лечили мы его в Лондоне, вроде выходил и снова возвращался к этому (к наркозависимости)", — говорится в сообщении.