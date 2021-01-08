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Назарбаев впервые высказался о смерти своего внука 

Газета.Ru и ещё 1 1 час назад
Назарбаев впервые высказался о смерти своего внука
Фото: РИА Новости
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев впервые высказался о смерти своего внука Айсултана. Об этом он заявил в документальном фильме "Штрихи к портрету", передает ТАСС.

"Очень сильно сожалею об этом внуке, который так рано ушел. Можно было бы его никуда не отправлять, но удержать его невозможно было, он уже был раб этого дела, не мог остановиться. Лечили мы его в Москве, лечили мы его в Лондоне, вроде выходил и снова возвращался к этому (к наркозависимости)", — говорится в сообщении.

СМИ сообщили о смерти внука Нурсултана Назарбаева
Ранее сообщалось, что в Лондоне скончался внук Назарбаева Айсултан. До этого стало известно, что молодой человек попросил у Великобритании политического убежища. Айсултан заявлял, что его семья оказывает на него давление.
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В мире , Нурсултан Назарбаев , ИТАР-ТАСС , Лондон , Москва , Великобритания
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