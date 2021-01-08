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В мире за сутки выявили более 799 тыс. случаев заражения коронавирусом 

ТАСС и ещё 2 8 января 2021
В мире за сутки выявили более 799 тыс. случаев COVID
Фото: Reuters
Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 87,58 млн, увеличившись за 24 часа более чем на 799 тыс. Согласно опубликованным в субботу данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество летальных исходов возросло более чем на 15,4 тыс., превысив 1,9 млн По состоянию на 17:52 мск 9 января в ВОЗ поступили сведения о 87 589 206 инфицированных и 1 906 606 умерших. Число заразившихся увеличилось на 799 712, умерших — на 15 454.
Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.
Более 55% случаев инфицирования, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие 24 часа, приходятся на Северную и Южную Америку (441 723), на втором месте — регион Европы (273 942), на третьем — Африка (30 961).
Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США — 21 447 670. Далее следуют Индия (10 413 417), Бразилия (7 961 673), Россия (3 379 103), Великобритания (2 957 476), Франция (2 701 658), Италия (2 237 890), Испания (2 025 560), Германия (1 891 581), Колумбия (1 737 347), Аргентина (1 690 006) и Мексика (1 493 569).
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В мире , ВОЗ , Аргентина , Бразилия , Германия , Индия , Испания , Италия , Колумбия , Мексика , Северный , США , Великобритания , Турция , Франция
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