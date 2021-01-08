ВОЗ: «британский» вариант COVID оказался еще заразнее 

«Последние данные свидетельствуют, что обычный вариант распространяется не так быстро, как выявленный в Великобритании штамм. И здесь мы опираемся на репродуктивное число, которое увеличилось с 1,1 до 1,5», — заявила ван Керкхове.

По ее словам, эта информация вынуждает ВОЗ «работать более усердно, чтобы прерывать цепочки передачи». Кроме того, представитель организации отметила, что параллельно с новым штаммом продолжает циркулировать обычный вариант вируса.

Ван Керкхове вновь подчеркнула, что никаких доказательств того, что «британский» штамм более опасный, нет.

Ранее как сообщал «Рамблер», в Великобритании был обнаружен коронавирус-мутант. Ученые, изучив ранее не известный штамм инфекции, пришли к выводу, что он распространяется гораздо быстрее (до 70%). «Британский» штамм коронавируса уже выявили в Канаде, Франции, Норвегии, Японии и финском районе Кюменлааксо, граничащем с Выборгом.