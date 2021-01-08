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ВОЗ: «британский» вариант COVID оказался еще заразнее 

Вероника Полынина 22 минуты назад
ВОЗ: «британский» вариант COVID оказался еще заразнее
Фото: Reuters
Всемирная организация здравоохранения признала, что «британский» вариант коронавируса распространяется быстрее обычного. Об этом, как передает ТАСС, заявила на брифинге эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове.

«Последние данные свидетельствуют, что обычный вариант распространяется не так быстро, как выявленный в Великобритании штамм. И здесь мы опираемся на репродуктивное число, которое увеличилось с 1,1 до 1,5», — заявила ван Керкхове.

По ее словам, эта информация вынуждает ВОЗ «работать более усердно, чтобы прерывать цепочки передачи». Кроме того, представитель организации отметила, что параллельно с новым штаммом продолжает циркулировать обычный вариант вируса.
Ван Керкхове вновь подчеркнула, что никаких доказательств того, что «британский» штамм более опасный, нет.
Ранее как сообщал «Рамблер», в Великобритании был обнаружен коронавирус-мутант. Ученые, изучив ранее не известный штамм инфекции, пришли к выводу, что он распространяется гораздо быстрее (до 70%). «Британский» штамм коронавируса уже выявили в Канаде, Франции, Норвегии, Японии и финском районе Кюменлааксо, граничащем с Выборгом.
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В мире , ВОЗ
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