Греция продлила карантин до 18 января 

Замминистра гражданской защиты Греции Никос Хардалиас заявил, что карантин в Греции продлевается на неделю, до 18 января.

Как сообщает РИА Новости, ещё неделю в стране не будут работать промтоварные магазины, парикмахерские, книжные магазины. Храмы будут закрыты. Остаётся обязательной удалённая работа для половины сотрудников организаций и предприятий.

Локдаун в Греции был введён 7 ноября и несколько раз продлевался. Он должен был завершиться 11 января.