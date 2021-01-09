Греция продлила карантин до 18 января 

Замминистра гражданской защиты Греции Никос Хардалиас заявил, что карантин в Греции продлевается на неделю, до 18 января.
Как сообщает РИА Новости, ещё неделю в стране не будут работать промтоварные магазины, парикмахерские, книжные магазины. Храмы будут закрыты. Остаётся обязательной удалённая работа для половины сотрудников организаций и предприятий.
Локдаун в Греции был введён 7 ноября и несколько раз продлевался. Он должен был завершиться 11 января.
Также стало известно, что все авиапассажиры из других стран будут обязаны находиться на самоизоляции семь дней.