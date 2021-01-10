СМИ: Трамп пожалел о согласии на мирную передачу власти

"За закрытыми дверями он дал понять, что не уйдет в отставку, и выразил сожаление по поводу того, что в четверг выпустил видео, в котором говорится о мирной передаче власти и осуждается насилие в Капитолии, которое он подстрекал накануне", — говорится в сообщении.