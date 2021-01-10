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Трамп сожалеет о своем согласии на мирную передачу власти 

Газета.Ru и ещё 1 22 минуты назад
СМИ: Трамп пожалел о согласии на мирную передачу власти
Фото: РИА Новости
Действующий президент США Дональд Трамп "сожалеет" о своем согласии на мирную передачу власти. Об этом сообщает New York Times.

"За закрытыми дверями он дал понять, что не уйдет в отставку, и выразил сожаление по поводу того, что в четверг выпустил видео, в котором говорится о мирной передаче власти и осуждается насилие в Капитолии, которое он подстрекал накануне", — говорится в сообщении.

Ранее помощник действующего президента США по коммуникациям в соцсетях Дэниел Скавино опубликовал в своём Твиттер заявление Дональда Трампа о готовности к мирной передаче власти.
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В мире , США , Садоводство , Дональд Трамп
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