Ещё
Далее:
Читайте также:
Кино и сериалы в одной подписке Okko
Кино и сериалы в одной подписке Okko Оформить онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Джонсон пожаловался на максимальную загруженность больниц 

News.ru и ещё 11 1 час назад
Джонсон пожаловался на максимальную загруженность больниц
Фото: globallookpress.com
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что система здравоохранения Соединённого Королевства испытывает сейчас беспрецедентную нагрузку за всё время пандемии коронавируса. Он призвал британцев оставаться дома.

Наши больницы находятся под большим давлением, чем когда-либо с начала пандемии, а уровень инфицирования продолжает стремительно расти. Внедрение вакцины вселило в нас новую надежду, но сейчас крайне важно оставаться дома, защищать Национальную службу здравоохранения и спасать жизни, — написал он в Twitter.

Накануне в Великобритании от COVID-19 умерли 1325 человек, это рекордный для страны показатель с начала пандемии. Всего от этой инфекции здесь погибли больше 75,5 тысячи человек. Общее число заражений коронавирусом в стране достигло 2,9 млн человек.
Как писал NEWS.ru, днём ранее мэр Лондона Садик Хан объявил о чрезвычайной ситуации в городе из-за угрозы переполнения больниц пациентами с коронавирусной инфекцией. По его словам, каждый тридцатый житель Лондона сейчас болеет COVID-19 и если немедленно не принять меры, служба здравоохранения может «перегреться».
5 января в Великобритании был установлен антирекорд по количеству выявленных за сутки случаев заболевания COVID-19. По данным правительства, в стране за 24 часа заболели более 60 тыс. человек.
4 января Борис Джонсон объявил о введении в стране третьего национального локдауна из-за ухудшения эпидемиологической обстановки. Локдаун продлится как минимум до середины февраля.
Видео дня. Лавина накрыла дома на горнолыжном курорте в Норильске
News.ru: последние новости
В Берлине пригрозили регионам продлением локдауна при несоблюдении запретов В Берлине пригрозили регионам продлением локдауна при несоблюдении запретов ФБР проверяет версию о планах участников беспорядков убить конгрессменов ФБР проверяет версию о планах участников беспорядков убить конгрессменов Назарбаев впервые высказался о смерти внука Айсултана Назарбаев впервые высказался о смерти внука Айсултана
Комментарии 1
В мире , Эпидемия , Режим ЧС , Эпидемия коронавируса , Борис Джонсон , Лондон , Великобритания
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Появилось видео с места крушения пассажирского самолета у берегов Индонезии
00:23
Появилось видео с места крушения пассажирского самолета у берегов Индонезии
Происшествия
Киоск по продаже шаурмы от Сталина сняли на видео
02:48
Киоск по продаже шаурмы от Сталина сняли на видео
Новости Москвы
«Дождь из кипятка» в Омске попал на видео
00:16
«Дождь из кипятка» в Омске попал на видео
Происшествия
Опустевшие из-за ограничений улицы Киева сняли на видео
01:38
Опустевшие из-за ограничений улицы Киева сняли на видео
В мире
Внедорожник в Минске влетел в подземный переход и попал на видео
00:19
Внедорожник в Минске влетел в подземный переход и попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео с места схода лавины на горнолыжном курорте в Норильске
00:12
Опубликовано видео с места схода лавины на горнолыжном курорте в Норильске
Происшествия
Появилось видео с возможной свадьбы Ольги Бузовой на Мальдивах
00:32
Появилось видео с возможной свадьбы Ольги Бузовой на Мальдивах
Шоу-бизнес
Появилось видео с места обрушения парковки у госпиталя для больных коронавирусом
00:50
Появилось видео с места обрушения парковки у госпиталя для больных коронавирусом
Происшествия
Появилось видео с места ДТП с участием трех машин на Измайловском проезде
01:34
Появилось видео с места ДТП с участием трех машин на Измайловском проезде
Происшествия
Появилось видео с места крушения самолета в Ленобласти
00:13
Появилось видео с места крушения самолета в Ленобласти
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение