Граждан Литвы обвинили в шпионаже в пользу России

Генеральная прокуратура Литвы обвинила двух граждан страны в шпионаже в пользу России. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
"Досудебное расследование возможного шпионажа, в ходе которого выполнялись задачи разведывательной организации Российской Федерации, было возбуждено после получения материалов, собранных из Департамента государственной безопасности", — говорится в сообщении.
Отмечается, что обвиняемые не знакомы друг с другом и их деятельность различается. По данным досудебного расследования, к совершению преступления их мог склонить один и тот же человек — сотрудник Погрануправления ФСБ РФ по Калининградской области.