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Двух граждан Литвы обвинили в шпионаже в пользу России 

Газета.Ru и ещё 7 34 минуты назад
Двух граждан Литвы обвинили в шпионаже в пользу России
Фото: Газета.Ru
Генеральная прокуратура Литвы обвинила двух граждан страны в шпионаже в пользу России. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

«Досудебное расследование возможного шпионажа, в ходе которого выполнялись задачи разведывательной организации Российской Федерации, было возбуждено после получения материалов, собранных из Департамента государственной безопасности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что обвиняемые не знакомы друг с другом и их деятельность отличается.
По данным досудебного расследования, к совершению преступления их мог склонить один и тот же человек — сотрудник Погрануправления ФСБ РФ по Калининградской области.
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В мире , Происшествия , ФСБ , Вильнюс , Калининградская Область , Литва
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