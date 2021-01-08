Госсекретарь США Майк Помпео и министр финансов Стивен Мнучин обсуждали задействование 25-й поправки к конституции для отстранения от власти действующего американского президента Дональда Трампа . Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на источники.

Как отмечается, они отказались от этой идеи, поскольку процесс отстранения займет слишком много времени, а срок главенства Трампа истекает уже 20 января.

Также трудности могли возникнуть при голосовании за введение поправки, так как главы некоторых ведомств не смогли бы в нем участвовать.

Ранее стало известно, что Трамп в последние недели обсуждал со своим окружением собственное помилование в превентивном порядке. 6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США , прервав заседание, на котором должны были утвердить итоги минувших выборов.

В результате произошедшего погибли четыре человека. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась ввести комендантский час. По последним данным, обвинения были предъявлены 55 участникам осады.