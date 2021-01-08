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Москва

Минздрав Украины получил заявку на регистрацию вакцины «Спутник V» 

News.ru 32 минуты назад
Глава Минздрава Украины Максим Степанов подтвердил, что министерство получило заявку от компании «Биолек» на регистрацию в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
Как писал NEWS.ru, рациональных оснований для закупки Украиной российской вакцины от коронавируса «Спутник V» нет, заявил ранее руководитель государственного предприятия «Медицинские закупки Украины» Арсен Жумадилов. Он отметил, что в настоящий момент в том же сегменте есть более надёжные, эффективные и дешёвые препараты. По его словам, в сегменте векторных вакцин, к которому относится российская, препараты разрабатывают 18 производителей. Среди них авторитетные компаний, такие как AstraZeneca, Johnson & Johnson. При этом AstraZeneca уже получила разрешение на использование в нескольких странах, включая Великобританию.
Заместитель министра здравоохранения государства Виктор Ляшко также заявил, что Украина не будет использовать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», так как в стране хотят использовать только препараты, успешно прошедшие третью фазу испытаний.
Ранее стало известно, что Минздрав Украины заключил контракт на поставку 1,8 млн доз вакцины от COVID-19 производства китайской компании Sinovac Biotech.
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В мире , Видео , Виктор Ляшко , Максим Степанов , Минздрав РФ , Johnson & Johnson
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