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Bild: глава Минздрава ФРГ обдумывает выдвинуть свою кандидатуру на пост канцлера 

ТАСС 1 час назад
Министр здравоохранения Германии, член Христианско-демократического союза (ХДС) Йенс Шпан рассматривает возможность стать кандидатом на должность канцлера ФРГ. Об этом сообщила в пятницу газета Bild со ссылкой на источники в политических кругах.
По данным таблоида, политик в последние недели несколько раз в телефонных разговорах с "влиятельными представителями ХДС" обсуждал такой сценарий.
Кандидатов на пост председателя ХДС трое: премьер-министр федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Армин Лашет, бывший глава парламентской фракции Фридрих Мерц, а также председатель парламентского комитета по внешней политике Норберт Рёттген. Выберут нового лидера на съезде консерваторов 15-16 января.
Обычно кандидатом на пост канцлера становится лидер партии, но это необязательно. Шпан сейчас входит в предвыборную команду Лашета. Согласно описанному в СМИ сценарию, не исключено, что Шпан может стать кандидатом, если его рейтинги к весне будут выше, чем у Лашета. Второе условие — именно последний должен быть к тому моменту председателем партии. Сам Шпан такую информацию не подтверждает.
Сейчас ХДС возглавляет Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая на партийной должности сменила Ангелу Меркель. Меркель же продолжает оставаться канцлером, но на следующий срок она не пойдет. Очередные выборы в Бундестаг, по итогам которых будет сформировано новое правительство, пройдут 26 сентября 2021 года.
Йенс Шпан за период пандемии завоевал популярность среди населения. По данным декабрьских опросов, 52% респондентов высказались за то, чтобы в 2021 году он имел "максимально возможное влияние в политике" Германии. Это на 1% больше, чем у Меркель. Уже в январе глава министерства столкнулся с серьезной критикой из-за темпов вакцинации: некоторые политики и СМИ считают, что темпы прививочной кампании слишком низкие.
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Комментарии 10
В мире , Видео , Фридрих Мерц , Армин Лашет , Ангела Меркель , Йенс Шпан , Норберт Реттген , Минздрав РФ , Бундестаг , Bild
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