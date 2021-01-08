Министр здравоохранения Германии , член Христианско-демократического союза (ХДС) Йенс Шпан рассматривает возможность стать кандидатом на должность канцлера ФРГ. Об этом сообщила в пятницу газета Bild со ссылкой на источники в политических кругах.

По данным таблоида, политик в последние недели несколько раз в телефонных разговорах с "влиятельными представителями ХДС" обсуждал такой сценарий.

Обычно кандидатом на пост канцлера становится лидер партии, но это необязательно. Шпан сейчас входит в предвыборную команду Лашета. Согласно описанному в СМИ сценарию, не исключено, что Шпан может стать кандидатом, если его рейтинги к весне будут выше, чем у Лашета. Второе условие — именно последний должен быть к тому моменту председателем партии. Сам Шпан такую информацию не подтверждает.

Сейчас ХДС возглавляет Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая на партийной должности сменила Ангелу Меркель . Меркель же продолжает оставаться канцлером, но на следующий срок она не пойдет. Очередные выборы в Бундестаг , по итогам которых будет сформировано новое правительство, пройдут 26 сентября 2021 года.

Йенс Шпан за период пандемии завоевал популярность среди населения. По данным декабрьских опросов, 52% респондентов высказались за то, чтобы в 2021 году он имел "максимально возможное влияние в политике" Германии. Это на 1% больше, чем у Меркель. Уже в январе глава министерства столкнулся с серьезной критикой из-за темпов вакцинации: некоторые политики и СМИ считают, что темпы прививочной кампании слишком низкие.