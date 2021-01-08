В Китае рассказали о новых возможностях из-за COVID-19

Пандемия позволит изменить отношение людей к прививкам, а также дать мощный толчок развитию медицины в мире, уверены китайские представители медотрасли, слова которых с прошедшего в Шанхае специализированного форума приводит издание China Daily.

По мнению одного из руководителей компании Fosun International Чэнь Циюя, благодаря COVID-19 появился шанс, что люди будут внимательнее относиться к вопросам вакцинации. Например, в Китае до 2020 года только 4 процента населения делали себе прививки от сезонного гриппа. Теперь из-за коронавируса есть вероятность, что количество таких людей, особенно среди старшего поколения, увеличится и со временем будет сопоставимо с 30 процентами прививающихся в развитых странах, говорится в материале.

Представитель Университета Цинхуа Лян Ваньнянь считает, что пандемия коронавируса доказала необходимость наличия в государствах современной и разветвлённой системы общественного здравоохранения, способной вовремя реагировать на масштабные угрозы. Кроме этого, дополнительное подтверждение благодаря COVID-19 получила важность создания условий для развития биомедицины, мощностей по производству вакцин и систем тестирования.

Причём вышеперечисленное касается не только коронавируса, положительный эффект будет и на борьбе с обычными заболеваниями, выявлении недугов на ранней стадии и их массовую профилактику, отмечает издание.

По мнению профессора Ли Цзяцяна, столкновение с пандемией COVID-19 ускорило процессы внедрения в повседневную жизнь некоторых новаторских подходов в медицинской сфере. Например, взрывной рост показало дистанционное лечение, которое, по понятным причинам, на время заменило личное общение с врачом и посещение больниц.