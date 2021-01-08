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Москва

Китайские ученые узнали, что эпидемия COVID-19 в стране не была побеждена полностью 

ТК «Звезда» 55 минут назад
Ученые предупредили о новой вспышке эпидемии коронавируса в Ухане
Фото: EPA
Китайские специалисты обнаружили, что COVID-19 продолжал распространение в Ухане в период, когда коронавирусная инфекция, как считалось, была побеждена на территории Китая. К таким выводам ученые пришли в рамках исследования, размещенного в журнале PLoS Neglected Tropical Diseases.
Эксперты предположили, что в стране в период якобы преодоленной опасности коронавируса многие люди переносили заболевание бессимптомно. Менее агрессивные штаммы SARS-CoV-2 в ближайшее время могут заявить о своем существовании и стать причиной повторной вспышки эпидемии в стране, считают ученые.
Ранее сообщалось, что развившийся в Великобритании мутировавший штамм коронавируса был найден в 41 стране мира. Данная разновидность заболевания, по некоторым данным, может быть более опасной для детей, по сравнению с оригинальным штаммом COVID-19.
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