Ученые предупредили о новой вспышке эпидемии коронавируса в Ухане

Китайские специалисты обнаружили, что COVID-19 продолжал распространение в Ухане в период, когда коронавирусная инфекция, как считалось, была побеждена на территории Китая . К таким выводам ученые пришли в рамках исследования, размещенного в журнале PLoS Neglected Tropical Diseases.

Эксперты предположили, что в стране в период якобы преодоленной опасности коронавируса многие люди переносили заболевание бессимптомно. Менее агрессивные штаммы SARS-CoV-2 в ближайшее время могут заявить о своем существовании и стать причиной повторной вспышки эпидемии в стране, считают ученые.