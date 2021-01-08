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WSJ: министр образования США подала в отставку в связи с беспорядками в Вашингтоне 

ТАСС 29 минут назад
Второй министр подал в отставку в США
Фото: globallookpress.com
Глава Министерства образования США Бетси Девос в четверг подала в отставку в свете беспорядков в Вашингтоне. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

"Нет сомнений относительно того, какое влияние ваши заявления оказали на ситуацию, для меня это стало переломным моментом", — приводит издание выдержку из прошения об отставке Девос, в котором она обращается к действующему президенту США Дональду Трампу.

"Все это видят впечатлительные дети, они учатся на нашем примере", — добавила она.

Ранее в четверг министр транспорта США Элейн Чао подала в отставку по тем же причинам. Таким же образом поступил спецпосланник США по Северной Ирландии Мик Малвэни, который ранее исполнял обязанности руководителя аппарата сотрудников Белого дома, а до этого был директором его административно-бюджетного управления.
Инаугурация Байдена намечена на 20 января.
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В мире , США , Бетси Девос , Дональд Трамп , Wall Street Journal , Нью-Йорк
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