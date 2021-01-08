Трамп объявил о передаче власти Байдену

"Мой штаб активно пользовался всеми юридическими возможностями по оспариванию результатов выборов, тем самым я боролся за защиту американской демократии. Я продолжаю твердо верить в то, что мы должны реформировать наши законы о выборах", — сказал Трамп в видеообращении, которое он разместил в Twitter.
"Теперь конгресс сертифицировал результаты, и новая администрация придет к власти 20 января. Я теперь сосредоточусь на гладкой безупречной передаче власти. Настоящий момент времени требует исцеления и примирения", — сказал Трамп.
"Моя кампания использовала все юридические возможности для того, чтобы оспорить результаты выборов. Нашей единственной целью было сохранить достоверность голосования, и делая это, я сражался за американскую демократию", — сказал он.
"Я продолжаю верить, что мы должны реформировать наше избирательное законодательство, чтобы иметь возможность проверять допуск к голосованию всех избирателей, и для обеспечения уверенности во всех будущих выборах", — сказал Трамп.
"Как все американцы, я разгневан насилием, беззаконием и устроенным кошмаром", — сказал президент США.
"Америка есть и всегда должна быть страной закона и порядка", — сказал Трамп, обвинив участников беспорядков в том, что они "не представляют нашу страну".
"Тем, кто нарушил закон, — вы заплатите", — сказал Трамп.