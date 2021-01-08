Трамп объявил о передаче власти Байдену

"Мой штаб активно пользовался всеми юридическими возможностями по оспариванию результатов выборов, тем самым я боролся за защиту американской демократии. Я продолжаю твердо верить в то, что мы должны реформировать наши законы о выборах", — сказал Трамп в видеообращении, которое он разместил в Twitter.

"Теперь конгресс сертифицировал результаты, и новая администрация придет к власти 20 января. Я теперь сосредоточусь на гладкой безупречной передаче власти. Настоящий момент времени требует исцеления и примирения", — сказал Трамп.

Трамп заявил, что его штаб использовал все юридические возможности для оспаривания результатов выборов, он считает необходимым реформировать избирательное законодательство США.

"Моя кампания использовала все юридические возможности для того, чтобы оспорить результаты выборов. Нашей единственной целью было сохранить достоверность голосования, и делая это, я сражался за американскую демократию", — сказал он.

"Я продолжаю верить, что мы должны реформировать наше избирательное законодательство, чтобы иметь возможность проверять допуск к голосованию всех избирателей, и для обеспечения уверенности во всех будущих выборах", — сказал Трамп.

При этом Трамп заявил, что осуждает насилие на Капитолии.

"Как все американцы, я разгневан насилием, беззаконием и устроенным кошмаром", — сказал президент США.

Он заявил, что "незамедлительно распорядился привлечь Национальную гвардию и федеральные правоохранительные органы для обеспечения безопасности здания и изгнания вторгшихся".

Ранее сообщалось, что Нацгвардия была привлечена распоряжением вице-президента США Майка Пенса

"Америка есть и всегда должна быть страной закона и порядка", — сказал Трамп, обвинив участников беспорядков в том, что они "не представляют нашу страну".

"Тем, кто нарушил закон, — вы заплатите", — сказал Трамп.

В среду сторонники Трампа вскоре после митинга, где он призвал их идти к конгрессу оспаривать выборы, ворвались в Капитолий США. От огнестрельного ранения погибла женщина, еще три человека умерли в ходе беспорядков от причин, не связанных с насилием. Капитолию нанесен материальный ущерб. Беспорядки на несколько часов задержали утверждение в конгрессе победы Джо Байдена на президентских выборах в США. Лидеры демократов в конгрессе призвали отстранить Трампа от должности.