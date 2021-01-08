«Все только начинается»: Трамп обратился к сторонникам

Действующий президент США Дональд Трамп обратился к своим сторонникам со словами «все только начинается». Его видеообращение было опубликовано на странице в Twitter

Глава государства осудил насилие в Вашингтоне и пообещал, что участники беспорядков заплатят за произошедшее. Он подчеркнул, что понимает разочарование избирателей, однако заверил, что продолжит свою «великолепную кампанию».

Он заверил, что в ближайшее время займется передачей власти новой администрации демократа Джо Байдена , которая приступит к работе 20 января.

«Мое внимание теперь сосредоточено на обеспечении плавной, организованной и безболезненной передачи власти», — сказал американский лидер.

Трамп добавил, что настоящий момент времени требует успокоения, и призвал американцев к примирению.

В процессе штурма Капитолия Трамп выступал с обращением к своим сторонникам. Политик призывал протестующих идти домой.

«Я понимаю вашу боль, я слышу ваши сердца: выборы украли у нас. Но вы должны должны идти домой сейчас, идти с миром», — отметил он.

6 января протестующие сторонники республиканцев ворвались в здание Капитолия и окружили зал сената. Сенат и палата представителей прервали заседание, на котором планировалось утвердить итоги прошедших выборов. Согласно этим данным, на президентских выборах победил Байден. В ходе протестов погибли четыре человека, полиция задержала почти 70 участников беспорядков.