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Трамп обратился к сторонникам со словами «все только начинается» 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
«Все только начинается»: Трамп обратился к сторонникам
Фото: Reuters
Действующий президент США Дональд Трамп обратился к своим сторонникам со словами «все только начинается». Его видеообращение было опубликовано на странице в Twitter.
Глава государства осудил насилие в Вашингтоне и пообещал, что участники беспорядков заплатят за произошедшее. Он подчеркнул, что понимает разочарование избирателей, однако заверил, что продолжит свою «великолепную кампанию».
Он заверил, что в ближайшее время займется передачей власти новой администрации демократа Джо Байдена, которая приступит к работе 20 января.

«Мое внимание теперь сосредоточено на обеспечении плавной, организованной и безболезненной передачи власти», — сказал американский лидер.

Трамп добавил, что настоящий момент времени требует успокоения, и призвал американцев к примирению.
В процессе штурма Капитолия Трамп выступал с обращением к своим сторонникам. Политик призывал протестующих идти домой.

«Я понимаю вашу боль, я слышу ваши сердца: выборы украли у нас. Но вы должны должны идти домой сейчас, идти с миром», — отметил он.

6 января протестующие сторонники республиканцев ворвались в здание Капитолия и окружили зал сената. Сенат и палата представителей прервали заседание, на котором планировалось утвердить итоги прошедших выборов. Согласно этим данным, на президентских выборах победил Байден. В ходе протестов погибли четыре человека, полиция задержала почти 70 участников беспорядков.
Видео дня. Беспорядки в Вашингтоне
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В мире , США , Джозеф Байден , Дональд Трамп
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